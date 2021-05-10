Глава МВД Германии сдал положительный тест на коронавирус

Коронавирус диагностировали у министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Стив Альтер на своей странице в Twitter.

«Федеральный министр внутренних дел Зеехофер заразился коронавирусом. Он находится в домашней изоляции и в настоящее время не имеет симптомов болезни», — говорится в сообщении.

Издание Spiegel сообщило, что еще на минувшей неделе Зеехофер участвовал в заседании федерального правительства, но на протяжении всех выходных министр оставался дома.

«Газета.ru» напомнила, что в первой половине апреля 71-летний Зеехофер привился первым компонентом вакцины Pfizer после публичного отказа использовать препарат Astrazeneca, рекомендованный для людей старше 60 лет.

Министр Зеехофер не оценил пример канцлера Германии Ангелы Меркель, которая использовала для вакцинации от коронавируса Astrazeneca.