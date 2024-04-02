Мир 02 апреля 2024, 15:38 Глава МОК Бах вступил в преступный сговор для отстранения конкурентов — МИД Захарова обвинила главу МОК Баха в преступном сговоре Li Ming/XinHua / Global Look Press

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах вступил в политико-административный преступный сговор. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Бах выступил с «грязносердечным признанием», когда рассказал о просьбе к Украине следить за российскими атлетами. Глава МОК вступил в преступный сговор ради отстранения конкурентов на международных соревнованиях, подчеркнула Захарова.

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«Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является „Уотергейтом“ для МОК в целом и лично для Баха», — добавила дипломат.

С главой МОК ранее побеседовали пранкеры Лексус и Вован (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Они выяснили, что у международной организации есть комиссия, которая мониторит СМИ, интернет-ресурсы и публичные высказывания спортсменов.