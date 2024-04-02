Мир 02 апреля 2024, 09:38 Глава МОК просил украинцев устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами Лексус и Вован: глава МОК намеренно не допускал спортсменов из РФ до Олимпиады Unsplash

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МОК обращался к украинцам с просьбой устраивать интернет-слежку за российскими спортсменами, чтобы не допустить их до Олимпиады якобы из-за патриотических высказываний. Об этом заявили пранкеры Лексус и Вован (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в своем Telegram-канале.

Пранкеры побеседовали с главой МОК Томасом Бахом от имени африканского чиновника и выяснили, что у международной структуры есть специальная комиссия, которая мониторит интернет-ресурсы, СМИ и публичные высказывания спортсменов.

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«Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — признался Бах пранкерам.

Глава МОК также отметил, что спортивные санкции носят политический характер и не исключил, что ограничения могут коснуться спортсменов, поехавших на Игры Дружбы.

Ранее пранкеры поговорили с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Он рассказал, что организация сделает все возможное, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию.