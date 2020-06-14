Глава Минздрава Казахстана заболел COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов получил положительный результат теста на коронавирус. Заболевание у него проходит не бессимптомно, поэтому главу министерства отправили в госпиталь.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь», — написал Биртанов в Facebook.

Он отметил, что всегда соблюдал строгие меры безопасности, но риск заразиться всегда остается. Глава Минздрава добавил, что в группе риска особенно находятся те, кто не имеет возможности трудиться удаленно и продолжают ходить на работу.

«Поэтому я настоятельно прошу всех казахстанцев соблюдать „личный карантин“. Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике <…>Берегите себя! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким», — обратился Биртанов к гражданам страны.

В начале июня коронавирус подтвердился у пресс-секретарь президента Казахстана Берика Уали. Он рассказал, что находится в удовлетворительном состоянии. Глава страны Касым-Жомарт Токаев продолжает работать, так как его здоровью ничего не угрожает.