Токаев: Казахстан не будет вступать в Союзное государство России и Белоруссии

Казахстан активно сотрудничает с Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС и СНГ, но вступать в Союзное государство не собирается. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление — дальнейшее развитие интеграции в рамках других организаций», — сказал в интервью kp.ru Токаев.

По его словам, сейчас все силы брошены на усиление потенциала Евразийского экономического союза. В планах — к 2025 году организовать общие энергетический и финансовый рынки.

Глава государства подчеркнул, что для граждан Казахстана Россия была и остается самым близким государством. Людей объединяют родственные, дружеские и профессиональные связи.

Он напомнил, что сейчас в Казахстане проживает более 3,5 миллиона русских, их около 19% от всего населения страны.

Ранее Токаев оценил возвращение Крыма в состав России. Он заявил, что в Казахстане не считают случившееся аннексией. По его словам, с Россией у страны доверительные отношения, народ верит в мудрость и порядочность российского руководства.