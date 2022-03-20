Глава Минсельхоза Германии призвал население есть меньше мяса ради борьбы с Путиным
Глава Минсельхоза Германии Оздемир призвал есть меньше мяса ради борьбы с Путиным
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Россия использует поставки продуктов в качестве оружия. Для борьбы с президентом Владимиром Путиным он призвал немцев есть меньше мяса.
«Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», — сказал Оздемир изданию Der Spiegel.
Он добавил, что покупки стоит делать сознательно, а продуктов необходимо выбрасывать меньше. Также он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, использует ли российская сторона поставки продуктов питания в качестве оружия.
«Очевидно, это так», — заявил министр.
По его словам, Россия прибегает к своей экспортной мощи.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил, что следующей зимой жителям страны, возможно, придется отключить отопление. Газа для обогрева домов может не хватить, если прервутся поставки из России.