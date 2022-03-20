facebook_pixel
    20 марта 2022, 01:42

    Глава Минсельхоза Германии призвал население есть меньше мяса ради борьбы с Путиным

    Глава Минсельхоза Германии Оздемир призвал есть меньше мяса ради борьбы с Путиным

    Дарья Бунякова

    Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Россия использует поставки продуктов в качестве оружия. Для борьбы с президентом Владимиром Путиным он призвал немцев есть меньше мяса.

    Глава Минсельхоза Германии призвал население есть меньше мяса ради борьбы с Путиным

    «Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», — сказал Оздемир изданию Der Spiegel.

    Он добавил, что покупки стоит делать сознательно, а продуктов необходимо выбрасывать меньше. Также он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, использует ли российская сторона поставки продуктов питания в качестве оружия.

    «Очевидно, это так», — заявил министр.

    По его словам, Россия прибегает к своей экспортной мощи.

    Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил, что следующей зимой жителям страны, возможно, придется отключить отопление. Газа для обогрева домов может не хватить, если прервутся поставки из России.