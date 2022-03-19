Германия отключит отопление зимой из-за отказа от российского газа
Глава Минэкономики ФРГ: следующей зимой у нас может не хватить газа, чтобы обогреть дома
Жителям Германии, возможно, придется отключить отопление следующей зимой. Такой сценарий станет реальностью, если страна не получит больше газа или поставки из России будут прерваны, предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
По мнению министра, пока газоснабжение ФРГ для следующего зимнего периода не обеспечено, сообщил ТАСС.
«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — констатировал он.
Хабек добавил, что на фоне этого может произойти и эффект домино, когда произойдет сбой на определенном этапе поставок газа для промышленности — и это ударит и по другим объектам.
Говоря о зависимости Германии от импорта газа, министр сказал, что это было просто глупо.
Накануне житель ФРГ рассказал в эфире «360» о том, что стоимость отопления уже выросла в Германии сразу на 40% на фоне объявления антироссийских санкций. «На отопление цены изменились. Они выросли где-то на 40%», — пожаловался мужчина.
По его словам, некоторые предприятия в Германии приостановили свою работу из-за высокой стоимости топлива.