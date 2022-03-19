Германия отключит отопление зимой из-за отказа от российского газа

Жителям Германии, возможно, придется отключить отопление следующей зимой. Такой сценарий станет реальностью, если страна не получит больше газа или поставки из России будут прерваны, предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

По мнению министра, пока газоснабжение ФРГ для следующего зимнего периода не обеспечено, сообщил ТАСС.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — констатировал он.

Хабек добавил, что на фоне этого может произойти и эффект домино, когда произойдет сбой на определенном этапе поставок газа для промышленности — и это ударит и по другим объектам.

Говоря о зависимости Германии от импорта газа, министр сказал, что это было просто глупо.

Накануне житель ФРГ рассказал в эфире «360» о том, что стоимость отопления уже выросла в Германии сразу на 40% на фоне объявления антироссийских санкций. «На отопление цены изменились. Они выросли где-то на 40%», — пожаловался мужчина.

По его словам, некоторые предприятия в Германии приостановили свою работу из-за высокой стоимости топлива.