Мир 25 января 2024, 21:39 Глава Минобороны Норвегии призвал наращивать военную мощь на случай «нападения» России Глава Минобороны Норвегии Кристофферсен призвал наращивать мощь на случай войны РИА «Новости»

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Норвегия должна наращивать военную мощь из-за нестабильной ситуации в мире и потенциальной угрозы со стороны России. Такое заявление сделал министр обороны страны Эйрик Кристофферсен, его процитировал The Telegraph.

Глава ведомства отметил, что «окно возможностей» будет открыто максимум три года, и в этот период необходимо увеличить инвестиции в оборону. У Норвегии «заканчивается время», процитировало Кристофферсена издание kp.ru.

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«Нам нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру», — заявил он.

Министр оборонного ведомства добавил, что Россия наращивает запасы вооружения гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО.

Ранее норвежский депутат упрекнул правительство, что оно не выполнило данное в 2023 году обещание и не отправило поезда на Украину. Норвегия обязалась передать Украине до лета 2023 года четыре железнодорожных состава.