Мир 24 января 2024, 07:51 Депутат норвежского парламента напомнил о данном Украине невыполненном обещании Норвежский депутат Йонсен обвинил парламент в невыполнении обещания Украине Unsplash

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Кабмин Норвегии не выполнил данное в 2023 году обещание и не отправил в страну поезда. Об этом заявил депутат Тор Андре Йонсен, сообщила «Лента.ру».

Он напомнил, что Норвегия обязалась передать Украине до лета 2023 года четыре поезда. Йонсен отметил, что задержки с передачей могли возникнуть из-за разной ширины дорожной колеи. По его словам, на территории бывшего СССР она составляет 1524 милилиметра, а странах Европы — 1435 миллиметров. Он обратился министру транспорта Норвегии Йону-Ивару Нюгорду и попросил его пояснить, почему Норвегия до сих пор не отправила железнодорожные составы на Украину.

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«Правда ли, что Норвегия до сих пор не поставила ни одного из поездов, которые, как сказал в прошлом году министр транспорта, мы должны были передать Украине, и по какой причине они до сих пор не переданы?» — задал вопрос Йонсен.

Ранее норвежское руководство разрешило напрямую продавать оружие ВСУ. Для поставок оборонной продукции на Украину компании смогут получить лицензию через Министерство иностранных дел.