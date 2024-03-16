Мир 16 марта 2024, 09:15 Глава Минобороны Литвы подал в отставку LRT: премьер Литвы получила от главы Минобороны прошение об отставке IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

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Глава литовского правительства Ингрида Шимоните получила в пятницу прошение об отставке от министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщил телеканал LRT, ссылаясь на пресс-службу кабмина Литвы.

По данным телеканала, Анушаускас попросил о встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Ожидается, что она состоится в субботу, 16 марта. О причинах отставки министра и темах переговоров с Науседой журналисты не сообщили.

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Шимоните выскажется об отставке Анушаускаса в понедельник. Его преемником может стать глава комитета сейма по национальной безопасности Лауринас Касчюнас.

Ранее Науседа заявлял, что Путина никто не боится. В Кремле ответили, что президента России боятся его не нужно, а следует уважать и прислушиваться.