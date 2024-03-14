Власть 14 марта 2024, 13:18 Песков призвал уважать Путина, а не бояться Песков: президента России Путина нужно не бояться, а уважать и слушать РИА «Новости»

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Президента Владимира Путина нужно не бояться, а уважать и слушать. Так прокомментировал слова главы Литвы Гитанаса Науседы в адрес российского лидера официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

После нападения на экс-главу «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова** Науседа заявил, что Путина никто не боится. Песков уточнил, что потасовка с участием иноагента произошла в Литве.

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«Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он добавил, что российская сторона не может никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве. Песков порекомендовал обращаться в министерство внутренних дел страны Прибалтики или в полицию.

О нападении на Волкова** стало известно накануне. Злоумышленники разбили окно в его машине, распылили слезоточивый газ и начали бить мужчину молотком.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.