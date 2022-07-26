Глава Минобороны Израиля пригрозил ударом по Ирану из-за его ядерной программы

Иран стал «проблемой всего мира», и Израиль готов реагировать на этот вызов, заявил глава Минобороны Бени Ганц. Он пояснил, что его страна готова применить оружие для сдерживания иранской ядерной программы.

Министр высказался о проблеме в эфире «13 канала» местного телевидения.

«Иран — проблема всего мира, а не только Израиля. В конце концов, мы можем сильно ударить и сдержать ядерную программу», — подчеркнул Ганц.

14 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о готовности применить силу, чтобы остановить иранскую ядерную программу, сообщили «Известия». С таким заявлением премьер выступил в ходе пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Россия продолжит усилия для снятия ограничений на нормальное торгово-экономическое взаимодействия Ирана с внешним миром, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он призвал вернуть иранскую ядерную сделку в той конфигурации, в которой ее утвердили резолюцией Совбеза ООН в 2015 году.