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    26 июля 2022, 16:12

    Глава Минобороны Израиля пригрозил ударом по Ирану из-за его ядерной программы

    Израиль заявил о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

    Антон Ишбульдин

    Иран стал «проблемой всего мира», и Израиль готов реагировать на этот вызов, заявил глава Минобороны Бени Ганц. Он пояснил, что его страна готова применить оружие для сдерживания иранской ядерной программы.

    Глава Минобороны Израиля пригрозил ударом по Ирану из-за его ядерной программы

    Министр высказался о проблеме в эфире «13 канала» местного телевидения.

    «Иран — проблема всего мира, а не только Израиля. В конце концов, мы можем сильно ударить и сдержать ядерную программу», — подчеркнул Ганц.

    14 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о готовности применить силу, чтобы остановить иранскую ядерную программу, сообщили «Известия». С таким заявлением премьер выступил в ходе пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

    Россия продолжит усилия для снятия ограничений на нормальное торгово-экономическое взаимодействия Ирана с внешним миром, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он призвал вернуть иранскую ядерную сделку в той конфигурации, в которой ее утвердили резолюцией Совбеза ООН в 2015 году.