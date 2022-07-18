Россия призвала возобновить иранскую ядерную сделку 2015 года

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия выступила за возвращение иранской ядерной сделки в той конфигурации. В которой ее утвердили в 2015 году резолюцией Совбеза ООН. Об этом сообщили в РИА Новости.

«Цель конечно снять ограничения на нормальное торгово-экономическое взаимодействия Ирана с внешним миром. Москва продолжит усилия на данном направлении», — подчеркнул Ушаков.

План действий по ядерной программе президент РФ Владимир Путин обсудит с иранскими коллегами в ходе его визита в Тегеран.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Иран откажутся от доллара в торговле. Он также сравнил страны в том ключе, что они обе успешно справляются с санкционными ограничениями.