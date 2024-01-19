Мир 19 января 2024, 21:51 Францию призвали выйти из НАТО, приближающего третью мировую войну Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО ради мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО из-за агрессивной политики в отношении России ведет мир к третьей мировой войне, поэтому Франции стоит выйти из альянса. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. <…> Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, <…> давайте выберем свободную Францию и мир!» — написал французский политик.

Реклама

Таким образом Филиппо прокомментировал решение НАТО провести крупнейшие военные учения у российских границ.

В четверг, 18 января, НАТО объявил о проведении крупнейших учений со времен холодной войны. Учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник») пройдут на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, 80 истребителей и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

В пятницу, 19 января, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс должен готовиться к глобальной войне с Россией в ближайшие 20 лет.