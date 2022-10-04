Глава Минобороны Белоруссии заявил о враждебных целях некоторых руководителей соседних стран | 360°

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Эксклюзив
04 октября 2022, 16:23
«Родина — она не на бумаге». Житель Подмосковья — о готовности принять участие в спецоперации
Общество
04 октября 2022, 16:22
Наказание за исполнение украинских песен назвали перегибом
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Спецоперация
04 октября 2022, 16:13
ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском
Спецоперация
04 октября 2022, 16:10
Еще один сервис запустили на «Госуслугах» в связи с частичной мобилизацией
Спецоперация
04 октября 2022, 16:08
ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации
Мир
04 октября 2022, 16:06
США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках»
Подмосковье
04 октября 2022, 16:03
Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье
Подмосковье
04 октября 2022, 16:01
Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году
Мир
04 октября 2022, 15:52
Илон Маск предложил «мирный план» для Украины. Что может стоять за этим