Глава Минобороны Белоруссии заявил о враждебных целях некоторых руководителей соседних стран | 360°

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Глава Минобороны Белоруссии заявил о враждебных целях некоторых руководителей соседних стран

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: реакция страны на угрозы «соседей» будет адекватной

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Руководители соседних с Белоруссией стран имеют враждебные цели, реакция страны на возможные угрозы будет адекватной. Об этом во вторник заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин после совещания по вопросам военной безопасности с президентом Александром Лукашенко.

«Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыт ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания, мы это оставить не можем», — приводит слова Хренина агентство БелТА.

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По его словам, Белоруссия будет реагировать на все возникающие угрозы «быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать». Он подчеркнул, что для этого у страны есть нужные силы и средства.

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Хренин выразил мнение, что, прикрываясь якобы «угрозами с Востока», члены НАТО и соседние государства не только милитаризируются, но и готовятся к полноценной войне. Глава Минобороны Белоруссии добавил, что в стране отслеживают обстановку и наблюдают за всем, что делают «соседи», готовя адекватные меры реагирования.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в специальной операции России на Украине, однако не отправляет в зону боевых действий военных.

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