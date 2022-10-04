Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине | 360°

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Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: республика помогает России в спецоперации

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Белоруссия участвует в специальной военной операции России на Украине, но военных туда не отправляет. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, сообщили на сайте главы государства.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.

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По словам Лукашенко, в Белоруссию ежедневно прибывает по несколько сотен человек.

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«Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — заявил он.

Также Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Польша наращивает вооружение на границах с Белоруссией. Литва, по его словам, старается не отставать.

Белоруссия

Александр Лукашенко

Специальная военная операция РФ на Украине

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