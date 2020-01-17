Глава Минюста Украины спрятался под стол. Так он поддержал премьера Гончарука

Министр юстиции Украины Денис Малюська в знак поддержки подавшего в отставку премьер-министра Алексей Гончарука спрятался под стол. Сделанную фотографию он опубликовал в соцсетях.

Глава Минюста объявил о решительной поддержке «лучшего премьера» в истории Украины.

«Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе и. о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства). Итак, поддерживаю Алексея Гончарука, он — лучший премьер в истории Украины», — написал Малюська в Facebook.

Ему, кстати, не впервой развлекать подписчиков незатейливыми фотографиями. В середине декабря он опубликовал изображение своих ботинок на рабочем столе в кабинете министра.

Алексей Гончарук подал в отставку после появления в свободном доступе записей, сделанных на совещаниях украинского кабмина. На последней он поучает коллег, как нужно разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы тот понимал повестку. После грянувшего скандала украинский лидер приказал силовикам за две недели найти того, кто слил в Сеть записи разговоров министров.