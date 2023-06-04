Мир 04 июня 2023, 15:45 Глава Минфина Турции назвал главные цели нового правительства республики Новый глава Минфина Турции Шимшек назвал главной целью снижение инфляции в стране Unsplash

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Снижение инфляции и повышение социального благосостояния людей станут главными целями для нового правительства Турции. Такое заявление сделал недавно назначенный министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек.

По словам чиновника, уже в ближайшее время правительство займется изучением среднесрочной программы. Он добавил, что Турция начнет придерживаться рациональной экономической политики и фискальной дисциплины.

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«У Турции не осталось другого выбора, кроме как вернуться к рациональной системе», — слова Шимшека привел ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал самым неотложным вопросом ближайших дней устранение проблем роста цен. Он пообещал снизить инфляцию. По словам турецкого политолога Икбаля Дюрре, главные задачи Эрдогана после переизбрания — вытащить страну из экономического кризиса, а также наладить отношения с рядом зарубежных стран.