Глава Минфина Германии допустил возможность конфискации зарубежных активов ЦБ России

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» для идеи о конфискации зарубежных активов Центробанка России. Он отметил, что данный вопрос обсуждается странами G7 и Евросоюза.

«Я политически открыт для идеи конфискации зарубежных активов российского Центрального банка. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и предложения на столе», — сказал Линднер в интервью газете Handelsblatt и другим изданиям.

По его словам, нужно посмотреть, что возможно с точки зрения закона относительно частных активов.

«Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — заявил он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что с юридической точки зрения сложно передать Украине замороженные российские активы, а именно к этому и призывала украинская сторона. Министр заметила, что для такой меры есть серьезные причины, но такой шаг должен соответствовать законодательству ФРГ и решению Европейского суда.

Страны Запада ввели новые санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции серьезно ударили по всей мировой экономике. Его слова приведены на сайте Кремля.