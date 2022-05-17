Глава Минфина Германии допустил возможность конфискации зарубежных активов ЦБ России
Глава Минфина Германии Линднер допустил возможность конфискации зарубежных активов ЦБ России
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» для идеи о конфискации зарубежных активов Центробанка России. Он отметил, что данный вопрос обсуждается странами G7 и Евросоюза.
«Я политически открыт для идеи конфискации зарубежных активов российского Центрального банка. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и предложения на столе», — сказал Линднер в интервью газете Handelsblatt и другим изданиям.
По его словам, нужно посмотреть, что возможно с точки зрения закона относительно частных активов.
«Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами», — заявил он.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что с юридической точки зрения сложно передать Украине замороженные российские активы, а именно к этому и призывала украинская сторона. Министр заметила, что для такой меры есть серьезные причины, но такой шаг должен соответствовать законодательству ФРГ и решению Европейского суда.
Страны Запада ввели новые санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции серьезно ударили по всей мировой экономике. Его слова приведены на сайте Кремля.