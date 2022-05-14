МИД Германии заявил о сложностях для передачи Украине замороженных активов России

Выполнить требование Украины о передаче ей замороженных средств России сложно с юридической точки зрения. Об этом на пресс-конференции министров иностранных дел стран G7 заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

«Доступ к замороженным денежным средствам с юридической точки зрения совсем непростая задача», — привел слова министра ТАСС.

Присутствовавший на этой же встрече глава МИД Украины Дмитрий Кулеба требовал от Германии принять законы, которые позволят конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.

Министры стран G7 по итогам встречи сделали совместное заявление о спецоперации. Об этом сообщил сайт utro.ru. Главы внешнеполитических ведомств заявили, что продолжат поддержку Украины в продолжающемся конфликте. Они потребовали от России немедленно вывести свои войска в противном случае они введут новые санкции.