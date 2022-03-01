Россиянам назвали самые выгодные способы сбережения денег

Ужесточение санкций против России коснулось финансового сектора. Однако эксперты банковской отрасли рекомендуют не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Они рассказали, как сберечь свои накопления.

Россиянам не стоит отвлекать средства из вкладов, рассказал в беседе с газетой «Известия» начальник Казначейства ББР Банка Дмитрий Мерзляков. Тем более, когда следом за ключевой ставкой выросли ставки по депозитам.

«Сейчас это вновь один из наиболее выгодных способов сбережения накоплений, поэтому точно нет необходимости снимать деньги с карт, счетов, депозитов, чтобы хранить их дома», — объяснил Мерзляков. Он отметил, что, как минимум, это небезопасно, а как максимум такие действия окажутся невыгодными.

«Инфляцию никто не отменял, и пока ваши деньги лежат „под подушкой“, она их обесценивает», — заметил эксперт.

Сохранять свои сбережения россиянам порекомендовал и заместитель председателя правления АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин. По мнению банкира, не следует покупать какие-либо товары на эмоциях.

Втюрин заметил, что одним из самых защищенных источников хранения денег сегодня являются банковские депозиты. А вот переводить свои сбережения в фондовый рынок банкир не советует.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также подчеркнул, что делать покупки на российском фондовом рынке нужно, если вы квалифицированны.

Находящимся заграницей россиянам посоветовали снять деньги с карточек тех банков, что попали под санкции, или пользоваться картами тех банков, которых санкции обошли стороной.

Россиянам эксперты рекомендовали акцентировать внимание на формировании финансовой подушки безопасности и не совершать спонтанных и необязательных покупок.