Глава Минэкономики Германии предупредил о непростой зиме без поставок газа из России

Германия столкнется с непростой зимой в случае прекращения поставок угля или газа из России. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

По словам министра, предстоящая зима окажется проблемной, если прервутся поставки российских энергоресурсов.

«Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме», — сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Хабек добавил, что поддерживает скорейший отказ от атомной энергетики. При этом он отметил, что еще только предстоит узнать, принесет ли пользу более длительное использование атомных электростанций.

«Но, судя по тому, что мы видим, это не так», — заявил глава Минэкономики Германии.

Он подчеркнул, что проблему не решит и более продолжительное применение каменного угля, от импорта которого зависит Германия. Министр назвал необходимой работу над снижением зависимости страны от ископаемого топлива.

Ранее Хабек выступал против запрета на импорт энергоносителей из России в Европу.