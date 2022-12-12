Важное 12 декабря 2022, 19:10 Глава МИД Венгрии рассказал, кого могут включить в девятый пакет санкций против России Глава МИД Венгрии Сийярто: в девятый пакет антироссийских санкций включат 141 человека Pixabay

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Власти Евросоюза обсудили девятый пакет санкций против России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в него включат 141 человека и 47 организаций, сообщил ТАСС.

«В пакет будут включены 141 человек и 47 организаций», — рассказал министр иностранных дел Венгрии. По его словам, республика был против введения ограничений против некоторых из этих людей. Сийярто отметил, что санкции могут заблокировать некоторые каналы связи с Россией.

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Глава МИД Франции Катрин Колонна отметила, что страна надеется на согласование новых ограничений до вечера 12 декабря. По ее словам, «речь идет как о секторальных, так и об индивидуальных мерах», сообщил ТАСС.

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Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель предупреждал о том, что этот процесс будет «долгим и трудным».