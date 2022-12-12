Мир 12 декабря 2022, 16:29 Главам МИД ЕС не удалось согласовать девятый пакет санкций против России Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России Unsplash

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Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Об этом написал ТАСС со ссылкой на повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС («Корепера»).

Проект документа вернули на рассмотрение постпредов. Вопрос обсудят уже после этой встречи, на заседании «Корепера» в 18:00 (20:00 по московскому времени). В это же время намечается пресс-конференция по итогам общения глав внешнеполитических ведомств ЕС.

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Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель предупреждал, что обсуждение будет «долгим и трудным».

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В девятый пакет санкций, представленный на прошлой неделе, могут войти ограничения против трех банков России и около 200 физлиц и юрлиц страны. СМИ сообщили, что под санкции могут попасть певец Григорий Лепс и блогер Дмитрий Пучков, написало РИА ФАН. Также ограничения коснутся экспорта товаров двойного назначения — предполагается, что документ будет включать запрет на поставку беспилотников в Россию.