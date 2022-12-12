12 декабря 2022, 16:29
Главам МИД ЕС не удалось согласовать девятый пакет санкций против России
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Об этом написал ТАСС со ссылкой на повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС («Корепера»).
Проект документа вернули на рассмотрение постпредов. Вопрос обсудят уже после этой встречи, на заседании «Корепера» в 18:00 (20:00 по московскому времени). В это же время намечается пресс-конференция по итогам общения глав внешнеполитических ведомств ЕС.
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Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель предупреждал, что обсуждение будет «долгим и трудным».
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В девятый пакет санкций, представленный на прошлой неделе, могут войти ограничения против трех банков России и около 200 физлиц и юрлиц страны. СМИ сообщили, что под санкции могут попасть певец Григорий Лепс и блогер Дмитрий Пучков, написало РИА ФАН. Также ограничения коснутся экспорта товаров двойного назначения — предполагается, что документ будет включать запрет на поставку беспилотников в Россию.
Санкции
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