Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ | 360°

Мир 09 сентября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ МИД Венгрии: введение лимита цен на газ из России остановит его поставки в Европу РИА «Новости»

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Введение лимита цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова привело агентство Reuters.

Он заявил, что предложение противоречит интересам Венгрии и Европы в целом. Сийярто сказал об этом перед экстренной встречей министров энергетики Европейского союза.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны впали в панику из-за наступления зимы и роста цен на энергоносители.

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По его словам, эмоциональное состояние ЕС связано с принятием решения о дальнейшем развитии событий. Также Эрдоган выразил надежду на разумные действия, которые помогут пережить зиму.

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