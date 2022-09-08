Эрдоган рассказал о панике на Западе из-за приближения зимы | 360°

Мир 08 сентября 2022, 15:00 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган рассказал о панике на Западе из-за приближения зимы Эрдоган заявил, что западные страны боятся наступления зимы из-за роста цен РИА «Новости»

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Западные страны впали в панику из-за наступления зимы и роста цен. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слов процитировало РИА «Новости».

Он поделился мнением об обстановке в Европе во время выступления на пресс-конференции в Хорватии.

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«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму», — сказал Эрдоган.

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По его словам, паника связана с принятием решения о дальнейшем развитии событий. При этом Эрдоган выразил надежду на разумные действия, которые помогут пережить зиму.

Ранее Эрдоган напомнил, что цены на энергоресурсы подскочили после того, как Россия сократила поставки. Также он отметил, что Запад не подумал заранее о последствиях. Поэтому сейчас все вынуждены размышлять о случившемся.

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