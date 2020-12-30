Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма для России «адской»

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Я абсолютно убежден и хочу, чтобы каждый гражданин знал, что наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг», — заявил он.

Кулеба отметил, что он лично работает над достижением этой цели. По его словам, главным рычагом давления станет запуск крымской платформы. На ней будут вести переговоры для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Также это направлено на защиту прав жителей полуострова. Киев считает, что они подвергаются преследованиям.

Более того, глава МИД сообщил, что уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите. Предварительно, он запланирован на весну 2021 года. О каких конкретно государствах идет речь — неизвестно.

В среду стало известно, что Национальный союз писателей Украины больше не будет публиковать в своих изданиях произведения авторов из России и еще 15 стран.