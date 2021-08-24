Глава МИД Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» бесперспективной

Форум «Крымская платформа» был создан в результате ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. У этого саммита нет перспектив. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я хочу сказать, что мы знаем о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям, поэтому для нас неудивительно, что такая ложно понятая солидарность членов ЕС, членов НАТО легла в основу этой абсолютно пустой, не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Его процитировал ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин заявил, что необязательное отношение лидеров стран Запада к участию в саммите «Крымская платформа» является очень плохим знаком для Украины и хорошим для России.

Саммит «Крымская платформа» состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных организаций. По итогам форума президент украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании коалиции для освобождения Крыма из-под мнимой оккупации России.