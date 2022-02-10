Глава МИД России заявил, что Москва получает угрозы от стран Запада

Внешняя политика России не нацелена на угрозы. Такое заявление по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Москва, по словам Лаврова, никогда никому не угрожала. Именно страны Европы часто позволяют себе заявления подобного рода, добавил он.

«Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления — ни разу нигде угроз никаких не прозвучало. Угрожают нам», — заявил Лавров.

Кроме того, во время переговоров с Лиз Трасс переводчица Сергея Лаврова допустила ошибку в переводе. Глава МИД указал ей на неточность.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс как разговор немого с глухим.

Прошедшую встречу с главой британского МИД Сергей Лавров, как написало RT, назвал «беспрецедентной». Уже завтра, по его словам, в Москве проведут переговоры министры обороны России и Великобритании.