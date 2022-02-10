Ошибка переводчицы едва не разрушила отношения России и Британии. Смотрите, как Лавров все спас

Переводчица главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова допустила ошибку во время его переговоров с британским коллегой. Глава МИД указал ей на неточность в переводе.

Днем 10 февраля Сергей Лавров и британский министр иностранных дел Лизз Трасс начали переговоры. Во время беседы с британской коллегой Лавров отметил, что внимательно изучил текст выступления британского премьер-министра Бориса Джонсона в палате общин. Политик, по словам Лаврова, высказался за улучшение отношений с Россией.

Переводчица главы российского МИД по ошибке назвала палату общин «палатой лордов». Лавров в спешном порядке указал ей на неточность, а затем продолжил переговоры.

Прошедшую встречу с главой британского МИД Сергей Лавров, как написало RT, назвал «беспрецедентной». Уже завтра, по его словам, в Москве проведут переговоры министры обороны России и Великобритании.