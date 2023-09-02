Мир 02 сентября 2023, 12:36 США и Франция выступили за дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере США и Франция выразили стремление к дипломатическому решению ситуации в Нигере Скриншот видео Youtube

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Глава Минобороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню обозначили совместное стремление стран к разрешению ситуации в Нигере с помощью дипломатии. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова привела пресс-служба ведомства.

«В телефонном разговоре главы министерств обсудили сложившуюся ситуацию в Нигере. Они выразили совместное стремление к урегулированию конфликта с помощью дипломатии, а также подчеркнули необходимость поддерживать связь с африканскими партнерами», — сказал Райдер.

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Кроме того, Остин и Лекорню подтвердили намерение продолжать сотрудничество США и Франции в сфере безопасности и обороны.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, в результате которого военные свергли президента страны Мохамеда Базума. СМИ сообщали, что страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) уже выбрали дату вторжения в Нигер для восстановления конституционного строя.