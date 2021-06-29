Глава МИД Литвы заявил о нелегитимности выхода Белоруссии из «Восточного партнерства»

Власти Литвы считают решение Белоруссии выйти из программы Евросоюза «Восточное партнерство» не имеющим силы. По мнению главы МИД балтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса, оно было принято нелегитимной властью.

Он призвал не признавать любые изменения и поправки в международных обязательствах, сделанных незаконными правительствами. Слова министра опубликовала пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

«Нелегитимные лидеры ​​не принимают таких решений. Ожидается, что народ Белоруссии воспользуется преимуществами „Восточного партнерства“, но, скорее всего, это произойдет лишь после выборов», — сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Министр добавил, что предложение Евросоюза о реформе и поддержке демократической Белоруссии сохраняется.

Ранее Белоруссия приостановила участие в программе «Восточное партнерство», которую запустил ЕС в 2009 году. Ее главной целью было развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР — Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.