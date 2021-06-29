Нелегалов из ближневосточных стран заметили на границе Литвы и Белоруссии

Эстония намерена отправить своих пограничников для охраны границы между Белоруссией и Литвой. Власти прибалтийской страны заявили, что в последнее время к ним бегут большое количество нелегалов из Ирака, Ирана, Марокко, Сирии, Гамбии и других государств Ближнего Востока и Африки.

«Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) обратилось к государствам-членам, включая Эстонию, с просьбой оказать дополнительную поддержку в охране литовской границы», — рассказала советник по стратегическому сотрудничеству в области управления границами департамента полиции и погранохраны Эстонии Хелен Нейдер-Верме. Ее процитировала газета «Известия».

Она добавила, что в качестве помощи просят направить дополнительных сотрудников и оборудование. Именно такую поддержку среди прочего Эстония предлагает Литве.

На прошлой неделе пограничники за один день задержали в Литве 39 нелегальных мигрантов из Ирака, Марокко, Гамбии, Гвинеи. Они просили убежища в этой стране. Большинство из них были без документов.

Литва отметила, что всех эти людей изолировали до того момента, пока не появятся результаты теста на коронавирус. Власти сейчас выясняют, как мигранты оказались в Литве. Около центра регистрации иностранцев в Пабраде начали строить первый палаточный лагерь для мигрантов, которые приходят из Белоруссии. В центре можно будет разместить 350 человек.

Литовские власти уверены, что Белоруссия облегчила переход мигрантов через границу. Президент Александр Лукашенко в конце мая заявил, что его страна являлась барьером на пути переброски в Литву запрещенных препаратов и нелегалов. Однако из-за давления Запада в Минске задумались, нужно ли дальше бороться с мигрантами.

«Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал Лукашенко.

Литва посчитала слова белорусского лидера предупреждением.