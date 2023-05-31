Мир 31 мая 2023, 15:00 Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич стал президентом страны Сейм Латвии избрал президентом главу МИД страны Эдгарса Ринкевичса РИА «Новости»

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Сейм Латвии в среду в третьем туре избрал действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Информация опубликована на сайте латвийского парламента.

Кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, при необходимом 51 голосе. Против выступили 35 человек. Соперниками главы МИД Латвии на выборах были специалист по государственному управлению Элина Пинто, а также бизнесмен и политик Улдис Пиленс.

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Президент Латвии избирается парламентом сроком на четыре года. Действующий глава государства Эгил Левитс решил не баллотироваться на второй срок.

Эдгарсу Ринкевичсу 49 лет, в 90-х годах работал журналистом латвийского радио, затем занимал различные посты в Министерстве обороны республики, участвовал в переговорах по вступлению страны в НАТО. С 2011 занимал должность министра иностранных дел.

Осенью прошлого года Ринкевичс заявил, что необходимо дать право украинским военным атаковать места базирования ракет российской армии, которыми наносят удары по критической инфраструктуре страны.