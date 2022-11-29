Мир 29 ноября 2022, 22:26 Глава МИД Латвии предложил дать Украине право наносить удары по аэродромам ВС РФ Глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить ВСУ атаковать места базирования ракет ВС РФ РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что необходимо дать право украинским военным атаковать места базирования ракет ВС РФ, которыми наносят удары по критической инфраструктуре страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения объектов запуска ракет или аэродромов, откуда эти операции запускаются», — заявил министр

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Авторы статьи напомнили, что США не накладывали ограничений на Украину по использованию оружия, однако до сих пор американцы не отправляли ВСУ такое вооружение, которое могло бы нанести удар по России. Внедрение оружия большей дальности с большой вероятностью приведет к обострению конфликта, считают в Белом доме.

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Ринкевичс же считает, что союзники не должны опасаться эскалации в связи с этим решением. Он также добавил, что несколько других государств с ним согласны: Украина не должна ограничивать себя в использовании оружия. Но политик согласился, что это будет зависеть от того, какое оружие решат поставлять Украине те или иные государства.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что комплексы Patriot станут законной целью российских военных в случае их поставки на Украину. Так он ответил на намеки генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможной отправке ЗРК украинским военным.