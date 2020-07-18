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    18 июля 2020, 05:43

    Глава МИД КНР заявил о деградации США

    Анастасия Кукова

    Вашингтон лишился разума, нравственности и доверия. Он пользуется пандемией для дискредитации других стран, сваливает вину на других, не стесняясь провоцировать противостояние в международных отношениях.
    Глава МИД КНР заявил о деградации США

    Об этом в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил его китайский коллега Ван И. Дипломат подчеркнул, что США в международных отношениях совершенно неприкрыто доводят до крайности эгоизм, демонстрируют политику односторонних действий и запугивания.

    Ван И подчеркнул, что Пекин не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, решительно защищая свои интересы и авторитет.

    «США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный „маккартизм“ и давно устаревший менталитет „холодной войны“, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений», — цитирует главу МИД Китая РИА «Новости».

    Ван И подчеркнул, что Китай и Россия как ответственные крупные государства должны продвигать на более высокий уровень не только двусторонние отношения. Они обязаны занять справедливую позицию и противостоять любым деструктивным действиям, поддерживать мир и стабильность.

    После введения президентом США нового пакета направленных против Пекина санкций, МИД Китая сделал серьезное представление американскому послу в Пекине Терри Брэндстеду.