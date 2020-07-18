Глава МИД КНР заявил о деградации США
Об этом в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил его китайский коллега Ван И. Дипломат подчеркнул, что США в международных отношениях совершенно неприкрыто доводят до крайности эгоизм, демонстрируют политику односторонних действий и запугивания.
Ван И подчеркнул, что Пекин не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, решительно защищая свои интересы и авторитет.
«США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный „маккартизм“ и давно устаревший менталитет „холодной войны“, умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений», — цитирует главу МИД Китая РИА «Новости».
Ван И подчеркнул, что Китай и Россия как ответственные крупные государства должны продвигать на более высокий уровень не только двусторонние отношения. Они обязаны занять справедливую позицию и противостоять любым деструктивным действиям, поддерживать мир и стабильность.
После введения президентом США нового пакета направленных против Пекина санкций, МИД Китая сделал серьезное представление американскому послу в Пекине Терри Брэндстеду.