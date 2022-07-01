Глава МИД Казахстана назвал динамичным развитие сотрудничества с Россией

Заместитель премьера и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди назвал динамичным развитие сотрудничества с Россией. Заявление прозвучало на конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», которая проходит в Нур-Султане к 30-летию дипломатической службы страны.

«Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией — ключевым стратегическим партнером Казахстана — развивается динамично», — процитировало главу МИД Казахстана РИА «Новости».

Мухтар Тлеуберди добавил, что один из главных партнеров Казахстана в Азии — Китай, с которым сохраняется «огромный потенциал торгового сотрудничества». Казахстан намерен углублять партнерство между государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества и готовит соответствующие предложения.

Ранее, в мае, Россия и Казахстан договорились об углублении интеграции в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Алихан Смаилов подчеркнули важность наращивания партнерства в торговле и экономике, промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре.