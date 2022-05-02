Россия и Казахстан расширят партнерство в ЕЭАС

Россия и Казахстан подтвердили интерес в углублении интеграции в Евразийском экономическом союзе. Эту тему обсудили премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Алихан Смаилов, написал ТАСС со ссылкой на правительство РФ.

Мишустин и Смаилов провели телефонный разговор, обсудив развитие сотрудничества России и Казахстана. Главы кабминов в беседе затронули актуальные вопросы взаимодействия.

Особо премьер-министры отметили заинтересованность в углублении интеграции в рамках ЕАЭС. Они подчеркнули важность наращивания партнерства в торговле и экономике, а также реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и ряде других сфер.

В минувшую пятницу разговор провели и лидеры стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Президенты России и Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОДКБ, перспективы торгово-экономического сотрудничества и другие вопросы двусторонней повестки. В Кремле по итогам сообщили, что Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества и партнерства, передавал RT.