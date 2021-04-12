Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к аварии в Натанзе

Израиль причастен к аварии на ядерном объекте в Натанзе. Главной задачей этого ЧП было сорвать переговоры по ядерной сделке. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели», — сказал он, комментируя события в Натанзе. Его процитировало агентство IRNA.

Зариф отметил, что Иран ответит Израилю еще большим прогрессом в ядерной сфере. По его словам, элите и иранскому народу надо быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку израильских властей.

В МИД Ирана подчеркнули, что страна отомстит Израилю за атаку, когда посчитает нужным.

Утром 11 апреля стало известно об аварии в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана в Иране. Иранский вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что ЧП на заводе по обогащению урана в Натанзе стало следствием «ядерного терроризма».