Мир 17 ноября 2022, 16:10 Глава МИД Греции отказался выходить из самолета по прибытию в Триполи — СМИ АМНА: глава МИД Греции Дендиас отказался выходить из самолета в Триполи и улетел обратно РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прилетел в Триполи, но отказался выходить из самолета, сообщило агентство греческое AMHA. По данным издания, глава МИД не стал проводить намеченную встречу и покинул страну.

Источник агентства в греческом МИД рассказал, что изначально в планы Дендиаса не входило посещение Триполи. Председатель президентского совета Ливии Мохамед Менфи уговорил министра провести встречу — Дендиас согласился, но при условии, что переговоры будут конфиденциальными, и на них будут присутствовать лишь они вдвоем.

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Когда министр иностранных дел Греции приземлился в аэропорт, его самолет встречала глава министерства иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджля Манкуш. Дендиас расценил это как нарушение договоренностей, поэтому решил не выходить из лайнера и покинул страну.

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