Глава МИД Германии рассказала о планах полностью отказаться от энергоносителей из России

Германия намерена сделать все, чтобы обрести независимость от поставки энергоресурсов из России. Как сообщило издание T-online, с таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с украинским коллегой.

Она подчеркнула, что говорит о будущих планах, которые уже начали воплощаться в жизнь.

«Мы последовательно сводим свою зависимость от российских энергоресурсов к нулю навсегда», — заявила министр.

Бербок подчеркнула, что Германия не намерена вести какие-либо переговоры с Россией за спиной Украины.

С предложением включить в санкционный пакет Евросоюза поставки газа из России ранее выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

СМИ сообщали, что правительство Германии разрабатывает план на случай одностороннего выхода России из контрактов по поставкам энергоносителей. В частности, власти страны ведут переговоры по поставкам газа из стран Ближнего Востока. Но пока к единому мнению стороны не пришли.

Газета «Известия» напомнила заявление руководителя крупнейшего немецкого энергетического концерна E. ON Леонарда Бирнбаума. Предприниматель заявил, что Германия не переживет ближайшие две зимы без стабильных поставок газа из России. Он добавил, что эмбарго на поставку энергоносителей нанесет сильный удар по экономике и промышленности.