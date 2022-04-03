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    03 апреля 2022, 23:38

    Министр обороны Германии выступила за запрет поставок российского газа

    Глава Минобороны Германии Ламбрехт: ЕС обсудит эмбарго на поставки российского газа

    Анатолий Минкин

    Ужесточенные санкции против РФ должны включать в себя запрет на поставки газа из России. Как сообщил ТАСС, С таким заявлением выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, ее слова процитировал ТАСС.

    Министр обороны Германии выступила за запрет поставок российского газа

    Она пояснила, что на ближайшем заседании стран Евросоюза стороны намерены обсудить этот вопрос в плане новых ограничений против России из-за ситуации на Украине.

    «Я предполагаю, что поставки энергоресурсов также станут частью обсуждения», — пояснила министр.

    Ламбрехт добавила, что Германия намерена продолжить проверки вооружения, которое Украина запросила у Евросоюза. Она заявила, что заявления о том, что процесс передачи Киеву оружия затянулся, не соответствует действительности. По ее словам, все идет без перерыва.

    Собрание стран Евросоюза для обсуждения новых антироссийских санкций 4 апреля анонсировал министр финансов Германии Кристиан Линднер, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что новые ограничения окажутся жестче.

    С критикой в адрес Германии ранее выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Он отметил, что Берлину нужно добиваться запрета на поставки российской нефти, так как найти поставщиков этого вида энергоносителя проще, чем в случае с газом. Также он призвал власти Германии увеличить поставки оружия на Украину.