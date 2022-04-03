Министр обороны Германии выступила за запрет поставок российского газа

Ужесточенные санкции против РФ должны включать в себя запрет на поставки газа из России. Как сообщил ТАСС, С таким заявлением выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, ее слова процитировал ТАСС.

Она пояснила, что на ближайшем заседании стран Евросоюза стороны намерены обсудить этот вопрос в плане новых ограничений против России из-за ситуации на Украине.

«Я предполагаю, что поставки энергоресурсов также станут частью обсуждения», — пояснила министр.

Ламбрехт добавила, что Германия намерена продолжить проверки вооружения, которое Украина запросила у Евросоюза. Она заявила, что заявления о том, что процесс передачи Киеву оружия затянулся, не соответствует действительности. По ее словам, все идет без перерыва.

Собрание стран Евросоюза для обсуждения новых антироссийских санкций 4 апреля анонсировал министр финансов Германии Кристиан Линднер, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что новые ограничения окажутся жестче.

С критикой в адрес Германии ранее выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Он отметил, что Берлину нужно добиваться запрета на поставки российской нефти, так как найти поставщиков этого вида энергоносителя проще, чем в случае с газом. Также он призвал власти Германии увеличить поставки оружия на Украину.