Мир 11 февраля 2024, 03:10 Глава МИД Франции призвал усилить оборону ЕС из-за угрозы со стороны России Глава МИД Франции Сежурне призвал усилить оборону ЕС из-за «российской угрозы» Freepik

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Европейский союз должен инвестировать больше средств в оборону и увеличить производство оружия из-за «российской угрозы». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в беседе с Ouest France.

На вопрос о возможности атаки на одну из стран НАТО со стороны России дипломат ответил утвердительно. По его словам, французская сторона начала увеличивать инвестиции в оборонную промышленность.

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«Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере», — сказал он.

Сежурне отметил, что европейским странам необходимо найти «гарантии безопасности», укрепить координацию между армиями и поэтапно прийти к большой военной интегрированности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет никакой необходимости на кого-то нападать. Мнение об обратном дипломат назвал чушью.