Мир 24 января 2024, 21:30 Лавров назвал чушью заявления Запада о желании РФ кого-то атаковать Лавров заявил, что у России нет необходимости на кого-то нападать РИА «Новости»

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У России нет никакой необходимости нападать на кого-то, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и Североатлантического альянса — чушь. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН, передало РИА «Новости».

«Чушь. <…> У нас нет никакого желания, никакой необходимости — ни военной, ни политической, на экономической — куда-то на кого-то нападать», — заявил он.

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Ранее Лавров заявил, что Россия не портила отношений с США, поэтому не собирается извиняться для их налаживания. По словам главы МИД РФ, американская сторона вряд ли поменяет политику по отношению к Украине, даже если к власти снова придет бывший президент Штатов Дональд Трамп. Сейчас у США есть только тенденция к разрушению отношений между странами.

Также Лавров раскритиковал «формулу мира Зеленского» и назвал ее бессмысленной. Чем раньше Запад пойдет это, тем лучше будет для него.