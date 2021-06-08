Глава МИД Финляндии заявил о ценности сотрудничества ЕС и России

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал о положительных сторонах сотрудничества Евросоюза и России. Он призвал разобраться в причинах ухудшения отношений.

«На мой взгляд, сотрудничество ЕС и России представляется ценным. Европейская интеграция приносит пользу и России. Я имею в виду, например, сотрудничество в рамках Шенгенского соглашения, которое играет важную роль для многих россиян — ведь одна виза дает возможность путешествовать не только в стране назначения, но и во всех других шенгенских странах», — сообщил он в интервью РБК.

Хаависто отметил, что ЕС готов поддерживать отношения с Россией. Глава ЕС Жозеп Боррель для урегулирования отношения приезжал в феврале этого года в Москву. Сам Пекка Хаависто встречался в 2021 году с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Наши беседы носили откровенный и прямой характер», — сказал он.

Поддерживать отношения России и ЕС также важно из-за бизнеса. Глава финского МИД напомнил, что многие предприятия Евросоюза работают во многих регионах России, например, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

Двусторонние отношения важны и для борьбы с пандемией, с изменением климата, защиты окружающей среды.