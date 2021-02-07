«Россия все больше отдаляется от Европы»: Боррель не исключил введения новых санкций

По его словам, он хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о происходящих в России событиях, а также помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога. Но российский дипломатический корпус этой возможностью не воспользовался.

«Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия», — написал Боррель.

Дипломат отметил, что поднимал вопросы прав человека и основных свобод в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассказывая об Алексее Навальном. Но в результате тон беседы сильно накалился.

Эта встреча подчеркнула, что Европа и Россия отдаляются друг от друга», — констатировал автор.

Еще одним подтверждением этой мысли стала высылка трех дипломатов, которую провели пока Боррель был в Москве.

По словам дипломата, Европа оказалась на перепутье. От ее решения зависит динамика международных отношений в 21 веке, а также судьба самого ЕС, который может отгородиться от всего мира или стать его частью.

Все эти вопросы Боррель намерен поднять на встрече с министрами иностранных дел. Государства-члены Евросоюза должны решить, какие меры использовать. В том числе санкционное давление на Россию. Тем более, что накануне появился инструмент, который разрешает введение санкций за нарушение прав человека.

«Если мы хотим более безопасного мира завтра, мы должны действовать решительно сегодня и быть готовыми пойти на риск», — подытожил дипломат.

Жозеп Боррель находился в Москве с визитом 4−6 февраля. Во время пребывания в российского столице глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.