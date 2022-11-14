Мир 14 ноября 2022, 23:02 Глава МИД Британии не смог ответить на вопрос о признании России «террористическим государством» Глава МИД Британии Клеверли ушел от ответа на вопрос о признании РФ спонсором терроризма freepik

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли не дал четкого ответа на вопрос, должна ли Британия признать Россию «террористическим государством». Его слова транслировала пресс-служба правительства страны.

Клеверли заявил, что сейчас главная задача британцев заключается в том, чтобы ограничить возможности России в спецоперации.

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«На этом мы и сконцентрированы… Что касается будущих обозначений, мы не будем спекулировать», — сказал министр.

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Сегодня, 14 ноября, Европейская народная партия сообщила о планах депутатов проголосовать по резолюции, согласно которой Россия будет названа «террористическим государством». Пленарная сессия стартует в Страсбурге 21 ноября.

Ранее эстонский парламент предложил признать Россию страной-спонсором терроризма и забрать у нее статус постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Депутат Госдумы Дмитрий Белик ответил на это, что Эстония не имеет достаточного веса для принятия таких решений. Он сказал, что страна отказалась от советского прошлого в угоду западным странам и сделала русофобию одной из главных линий своей политики.