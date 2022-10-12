Депутат Белик обвинил Эстонию в мании величия | 360°

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Депутат Белик обвинил Эстонию в мании величия

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Депутат Дмитрий Белик прокомментировал заявление эстонского парламента, что Россию следует признать страной-спонсором терроризма и забрать у нее статус постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Депутат заявил, что Эстония не имеет достаточного веса для принятия таких решений.

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«Эстония, возможно, видит себя настолько великой, что ее резолюция сможет изменить Устав ООН, где закреплен статус нашей страны, но в этом вопросе ее постигнет разочарование», — заявил он.

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Также, по мнению Белика, государству нужно сначала решить внутренние проблемы, прежде чем участвовать во внешней политике.

Эстония

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