08 апреля 2024, 04:28
Глава МИД Британии и Франции назвали проигрыш Украины поражением Запада
Глава МИД Британии и Франции: проигрыш Украины станет поражением Запада
Главы МИД Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон заявили, что проигрыш Украины в конфликте можно расценивать как поражение Запада. Об этом они сказали в статье для газеты Telegraph.
«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этом [конфликте]. Если Украина проиграет, мы все проиграем», — заявил он.
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По словам Кэмерон и Сежурне, обе страны подтвердят «непоколебимую» поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества в июле. Министры отметили, что союзники Киева должны сделать «еще больше», чтобы сломить Россию.
Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом заявил, что украинская сторона не сможет одержать победу в конфликте, даже если Запад продолжит финансово поддерживать государство. Он подчеркнул, что продолжение боевых действий только увеличит число погибших.
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