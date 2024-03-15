Мир 15 марта 2024, 16:49 Глава метрополитена Киева решил уволиться Глава метрополитена Киева Брагинский подал в отставку Kay Nietfeld / Global Look Press

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Глава метрополитена Киева Виктор Брагинский решил уйти в отставку. Он уже написал заявление на увольнение. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Начальник коммунального предприятия „Киевский метрополитен“ Виктор Брагинский написал заявление на увольнение», — указали в мэрии.

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Там же сообщили, что временно исполняющим обязанности главы Киевского метрополитена стал главный инженер предприятия Виктор Выговский.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко намеревался отстранить Брагинского от занимаемого поста. Причиной такого решения стали публикации в интернете с расследованием о якобы фактах коррупции со стороны главы подземки.

В декабре прошлого года прокуратура столицы Украины запустила досудебное расследование о служебной халатности из-за подтопления тоннелей и приостановки движения поездов на шести станциях киевской «подземки». Брагинский заявлял, что причиной ЧП могли послужить отсутствие гидроизоляции.